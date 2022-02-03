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2 часа назад

Тарифы техосмотра планируют изменить к концу мая

Российский кабмин подготовил план реформы техосмотра (ТО) автомобилей в 2022–2023 годах. Документ был утвержден вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Тарифы техосмотра планируют изменить к концу мая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает газета "Коммерсантъ". Согласно одному из пунктов плана, будут пересмотрены тарифы, которые сейчас рассчитываются по методике 2012 года. По словам участников рынка, низкая цена инструментальной диагностики не позволяет окупить зарплату специалистов и оборудование.

Отмечается, что некоторые регионы уже пересмотрели расценки, а ФАС еще в 2020 году обещала разработать новую методику. Доклад о планируемых изменениях Хуснуллин поручил представить до 1 апреля. Ожидается, что новые правила ТО начнут действовать к 30 мая.

В настоящее время проект документа проходит внутриведомственное согласование, после чего он будет вынесен на общественное обсуждение.

В декабре Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об отмене обязательного техосмотра в России. Теперь владельцам автомобилей и мотоциклов больше не нужно проходить ТО и получать диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО.

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