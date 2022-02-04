Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+13° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
1 час назад

Сотни тысяч Tesla оказались опасными

Сотни тысяч автомобилей Tesla оказались опасными. Американская компания отзывает более 800 тысяч машин из-за технических неполадок. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на Национальное управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Сотни тысяч Tesla оказались опасными
Фото: ReutersReuters

Компания Tesla отзывает 817 143 автомобиля из-за проблем с ремнем безопасности. В NHTSA обнаружили технические неполадки — в машинах иногда не срабатывает звуковой сигнал, сигнализирующий о том, что водитель не пристегнут. «Таким образом, эти автомобили не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности дорожного движения № 208», — заявило ведомство.

Технические дефекты обнаружены в моделях с 2021 по 2022 год: автомобилях S и Model X, автомобилях Model 3 с 2017 по 2022 год и автомобилях Model Y с 2020 по 2022 год. Tesla проведет обновление программного обеспечения, чтобы убрать проблемы у машин, которые уже приобретены.

Ранее в январе компания была вынуждена отозвать десятки тысяч электромобилей моделей Model S и Model X из-за технических дефектов. Проблемы возникли с главным блоком управления MCU (Media Control Unit) и дисплеем. Также в декабре прошлого года Tesla отозвала более 475 тысяч электромобилей в США из-за технических дефектов, которые могли увеличивать риск ДТП.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители