Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
1 час назад

В Совфеде указали на проблему с дорожными камерами видеонаблюдения

Тысячам водителей приходят ошибочные постановления об административных штрафах из-за неправильно работающих или расположенных видеокамер, которые в основном работают на «сбор денег», а не предотвращение нарушений ПДД. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единой России», члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрия Вяткина.

В Совфеде указали на проблему с дорожными камерами видеонаблюдения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В свое время видеокамеры на дорогах сыграли положительную роль: ездить стали действительно аккуратно — и в городах, и за их пределами. Но дальнейшее увеличение числа видеокамер и нерегулированность на федеральном уровне порядка их установки и основных технических требований не позволили этому виду контроля выполнять профилактическую функцию — камеры теперь работают на сбор денег», — приводятся в материале слова Вяткина.

Он отметил, что неоднократно были зафиксированы случаи, когда водители получали штрафы из-за ошибок неотлаженного технического обеспечения видеокамер. Кроме того, некоторые системы наблюдения, по его словам, на дорогах вообще не работают из-за попустительства ответственных лиц.

В связи с этим в Госдуму на рассмотрение отправили законопроект, предлагающий создать четкие правила установки дорожных камер и соответствующих знаков оповещения водителей. Документ предполагает передачу полномочий по разработке требований правительству.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители