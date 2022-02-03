В Совфеде указали на проблему с дорожными камерами видеонаблюдения

Тысячам водителей приходят ошибочные постановления об административных штрафах из-за неправильно работающих или расположенных видеокамер, которые в основном работают на «сбор денег», а не предотвращение нарушений ПДД. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единой России», члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрия Вяткина.
«В свое время видеокамеры на дорогах сыграли положительную роль: ездить стали действительно аккуратно — и в городах, и за их пределами. Но дальнейшее увеличение числа видеокамер и нерегулированность на федеральном уровне порядка их установки и основных технических требований не позволили этому виду контроля выполнять профилактическую функцию — камеры теперь работают на сбор денег», — приводятся в материале слова Вяткина.
Он отметил, что неоднократно были зафиксированы случаи, когда водители получали штрафы из-за ошибок неотлаженного технического обеспечения видеокамер. Кроме того, некоторые системы наблюдения, по его словам, на дорогах вообще не работают из-за попустительства ответственных лиц.
В связи с этим в Госдуму на рассмотрение отправили законопроект, предлагающий создать четкие правила установки дорожных камер и соответствующих знаков оповещения водителей. Документ предполагает передачу полномочий по разработке требований правительству.