В Совфеде указали на проблему с дорожными камерами видеонаблюдения

«В свое время видеокамеры на дорогах сыграли положительную роль: ездить стали действительно аккуратно — и в городах, и за их пределами. Но дальнейшее увеличение числа видеокамер и нерегулированность на федеральном уровне порядка их установки и основных технических требований не позволили этому виду контроля выполнять профилактическую функцию — камеры теперь работают на сбор денег», — приводятся в материале слова Вяткина.