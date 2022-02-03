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55 минут назад

В России может возобновиться программа утилизации автомобилей

Президент России Владимир Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова дать поручение Минпромторгу проработать идею возобновления в стране программы утилизации автомобилей. Один из участников «Деловой России» обратился к главе государства с этой просьбой, передает ТАСС.

В России может возобновиться программа утилизации автомобилей
Фото: Мир 24» / Елизавета ШагаловаМир 24» / Елизавета Шагалова

«Дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили», – сказал президент.

В свою очередь первый вице-премьер высказался за возобновление программы. «Но, во-первых, нужно, чтобы мы не повторяли тех ошибок, которые были сделаны раньше, чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего – по разделению этих ресурсов», – заметил Белоусов.

«И второе – сейчас автопром, и российский, и мировой, находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не со стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, чипов, которых не хватает для того, чтобы покрыть спрос, и из-за этого растут цены», – продолжил он.

Напомним, первая госпрограмма утилизации машин функционировала в России в 2010-2011 годах. Она обошлась в 30 млрд руб. Утилизировались легковые автомобили и LCV старше 10 лет. Их владельцы в обмен получали сертификат на скидку в 50 тыс. рублей для покупки нового авто по утвержденному Минпромторгом списку моделей. Затем программа утилизации возобновилась в сентябре 2014 года. С учетом продления в 2015 году она действовала 16 месяцев.

Ранее российский лидер рассказал, что в России возможно появление собственного «зеленого» стандарта для бизнеса.

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