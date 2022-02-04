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1 час назад

Юрист предупредил российских водителей о штрафе за грязное авто

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор плюс» Юрий Захаров предупредил российских водителей о штрафе за грязное авто. Он рассказал агентству «Прайм», в каких случаях может грозить наказание.

За грязное авто смогут оштрафовать
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Юрист отметил, что в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, штрафа за грязное авто не существует, однако есть наказание за грязные номерные знаки.

По словам Захарова, если номера на машине из-за загрязнения стали нечитаемы и затруднительны для распознавания, это грозит автовладельцам штрафом в пять тысяч рублей или лишением права управления автомобилем на срок до двух месяцев.

«Однако неоднозначность этого вопроса стоит не менее остро, так как при загрязнении всего автомобиля, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в неблагоприятных погодных условиях. Но если автомобиль будет чистым, а номерные знаки стали нечитаемыми, то наступление ответственности вплоть до лишения права управления транспортным средством более чем реально», — пояснил специалист.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил, что зимой для российских водителей увеличивается риск «сезонных» штрафов. Он объяснил, что особые зимние правила в первую очередь касаются заснеженных регистрационных знаков, которые зачастую не читаются на авто, и предупредил, что такое нарушение грозит штрафом в размере от 500 до 5000 рублей.

В декабре 2021 года стало известно, что дорожные камеры фотовидеофиксации в России смогут автоматически выписывать штрафы за опасное вождение. Новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году, готовят Росстандарт и МВД.

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