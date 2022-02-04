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3 часа назад

Российские автоконцерны могут остановить сборку в Казахстане

Российские автоконцерны, в последние годы активно инвестировавшие в создание сборочных производств в Казахстане, могут остановить производство в стране и потерять свои вложения. Об этом «Ведомостям» рассказали представители крупных отечественных автопроизводителей. Их беспокоит намерение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили. Такое поручение глава государства дал еще 11 января на заседании парламента Казахстана. Пересмотр ставок утильсбора должен пройти в течение этого месяца.

Российские автоконцерны могут остановить сборку в Казахстане
Фото: АВТОВАЗАВТОВАЗ
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