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40 минут назад

Chevrolet прекратит выпуск самой дешевой модели, которая доступна в России

Концерн General Motors объявил о планах в 2022 году прекратить выпуск компактного хэтчбека Chevrolet Spark, который является самой дешевой моделью компании на американском рынке. Стоимость двухдверки в США начинается с 13 600 долларов (примерно миллион рублей по текущему курсу). Миниатюрный хэтчбек в иной модификации доступен и для российских покупателей.

Chevrolet прекратит выпуск самой дешевой модели
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

На американском рынке Chevrolet Spark доступен исключительно с 1,4-литровым «атмосферником», отдача которого составляет 99 лошадиных сил. Агрегат может быть укомплектован пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроме того, в «базе» для хэтчбека не предусмотрены электрические стеклоподъемники. Стоимость Spark в США начинается от 13 600 долларов (около миллиона рублей). Руководство General Motors приняло решение снять с производства модель из-за низкого уровня продаж. За прошедший год на американском рынке реализовали всего 24 400 хэтчбеков. При этом в 2020 году автомобиль разошелся тиражом 33 500 экземпляров.

После остановки выпуска Spark, место самой дешевой модели Chevrolet в США займет кроссовер Trax, минимальная стоимость которого сейчас составляет 21 400 долларов (примерно 1,6 миллиона рублей). При этом Chevrolet Spark можно приобрести в России. Хэтчбеки выпускают на автозаводе UzAuto Motors в Узбекистане. Локализованные модели отличаются 1,25-литровым двигателем мощностью 85 лошадиных сил и наличием четырехступенчатого «автомата».

В декабре прошлого года компания UzAuto Motors приостановила поставки новых автомобилей. Из-за нехватки микроэлектронных комплектующих в Россию перестали отправлять Chevrolet Nexia, Spark и Cobalt.

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