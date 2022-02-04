Россиянам запретили водить машину после приема корвалола

Верховный суд России отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Уточняется, что сотрудники ГИБДД остановили истца после того, как он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование показало у него следы психотропного вещества - фенобарбитала из группы барбитуратов. Так как правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не берут во внимание цель употребления таблеток, мужчину лишили прав.
Он обратился в Верховный суд РФ, чтобы оспорить эти пункты порядка освидетельствования.
"Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов", - подчеркнул внимание мужчина.
Он считает, что отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Однако суд отклонил иск.
"Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов", - постановил суд.
Кроме того, он напомнил, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о вероятном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.