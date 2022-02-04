АвтоВАЗ объявил скидки на покупку авто Lada

Российский АвтоВАЗ объявил о скидках и предложениях на покупку новых автомобилей Lada. Об этом сообщил «Лада.Онлайн».
В основном скидки на покупку нового автомобиля предлагаются по программе Trade-In Selection. Покупатели могут обменять подержанный автомобиль Lada на новый. Дилер оценит стоимость предыдущего автомобиля, а также предоставит скидку в 10 000 рублей. Чтобы получить скидку предлагаемый в Trade-in автомобиль должен быть не старше 4 лет, без юридических ограничений, без ДТП, с пробегом не более 80 000 километров, а также пройти первых два техобслуживания у официального дилера Lada.
Также дилер может предоставить скидку в размере 20 000 рублей на модели Lada Xray, Lada Xray Cross и Lada Niva Travel, выпущенные в 2021 году. На остальные модели, произведенные в прошлом году, такая скидка не действует.