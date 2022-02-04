Россияне смогут не платить штрафы из-за «ловушек» на дорогах

В России инициировали создание проекта, который поможет выявить дорожные ловушки для водителей, это поможет автомобилистам не платить за них штрафы. Такой информацией поделилась Госавтоинспекция по Алтайскому краю.

«Цель проекта — выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения. Под дорожными ловушками подразумеваются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает правила дорожного движения, но при этом оказывается, что по той или иной причине он их нарушает», — говорится на официальном сайте инспекции.

Информация обо всех ловушках либо ситуациях, которые для водителей по разным причинам неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции. Кроме того, водители уже сейчас могут пожаловаться на дорожную ловушку через специальную форму, отмечает ведомство.