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1 час назад

Россиян предупредили о лишении водительских прав при приеме ряда лекарств

Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун напомнил, что существует ряд лекарств, которые нежелательно принимать перед управлением автомобилем. Они создают риск обнаружить в крови водителя психотропные препараты, что приведет к лишению прав, пишет «Вечерняя Москва».

Раскрыт ряд лекарств, из-за приема которых могут лишить прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист предупредил, что при приеме ряда лекарств россиянам грозит лишение водительских прав. К таким препаратам он отнес нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты — средства с фенобарбиталом и кодеином.

«Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить еще и кодеинсодержащими препаратами», — подчеркнул специалист.

Принимая эти лекарства, россияне увеличивают риск быть привлеченными к административной ответственности и лишиться права управлять транспортом. Эта проблема существует долгие годы, с ней сталкиваются таксисты и водители общественного транспорта, подчеркнул Ковтун.

Нарколог добавил, что на упаковках лекарств с корвалолом или на коробках антигистаминных препаратов, включая цитрин и димедрол, указано, что они снижают давление, вызывают головокружение, слабость и помутнение разума. Некоторые из средств также уменьшают уровень внимательности, подвергая водителя риску попасть в ДТП.

«Но при этом на лекарствах не написано, что прием чреват лишением водительских прав, так как в них содержится наркотическое средство. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске быть лишенным прав, чтобы водитель не употреблял это средство перед тем, как сесть за руль», — заключи нарколог.

Ранее Ковтун заявил, что лекарства от ОРВИ приводят к положительному тесту на наркотики. В частности, таким препаратом является «Амиксин».

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