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32 минуты назад

Доля АвтоВАЗа на российском рынке новых машин сократилась

Доля АвтоВАЗа на российском рынке новых автомобилей в январе 2022 года сократилась до уровня ниже 20% впервые с 2017 года, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Доля АвтоВАЗа на рынке новых машин сократилась
Фото:  Артем Геодакян / ТАСС Артем Геодакян / ТАСС

В январе продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ упали на 3,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

АвтоВАЗ по-прежнему занимает первое место по продажам в РФ, но в январе 2022 года в стране было продано на 17% меньше автомобилей марки, чем годом ранее - 18 045 штук против 21 857.

Доля АвтоВАЗа впервые с 2017 года опустилась ниже 20% — до 19,7%. В январе 2021-го она составляла почти 23%, а по итогам всего прошлого года сократилась с 21,5 до 20,9%.

В общей сложности в январе текущего года было продано 91 662 автомобилей. Годом ранее продажи составили 95 213 автомобилей.

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По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в начале 2022 года продолжилось незначительное снижение рынка, однако производители рассчитывают, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии.

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