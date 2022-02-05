Самый экстремальный Mercedes-AMG сняли с производства

Выпуск трекового суперкара Mercedes-AMG GT Black Series, который дебютировал в середине лета 2020 года, уже окончен, сообщает издание MB Passion со ссылкой на собственные источники в компании Mercedes-Benz. Производство купе началось 27 октября 2020 года на заводе в Зиндельфингене и с тех пор компания построила немногим более 1700 автомобилей. Таким образом, экстремальная версия двухдверки AMG GT стала наиболее массовой моделью в линейке «Чёрной серии».

Прежде таковым считалось купе CLK 63 Black Series, выпущенное тиражом в 700 экземпляров. На момент дебюта два года назад Mercedes-AMG GT Black Series стал самым мощным серийным Мерседесом: суперкар получил доработанный 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью 730 лошадиных сил, а также облегчённый, но вместе с тем более жёсткий кузов с развитыми аэродинамическими элементами и крупным антикрылом. Заднеприводное купе разгонялось с места до «сотни» за 3,2 секунды и развивало максимальную скорость в 325 километров в час. Пакет AMG Track дополнительно предлагал каркас безопасности, четырехточечные ремни безопасности и систему пожаротушения.