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1 час назад

Самый экстремальный Mercedes-AMG сняли с производства

Выпуск трекового суперкара Mercedes-AMG GT Black Series, который дебютировал в середине лета 2020 года, уже окончен, сообщает издание MB Passion со ссылкой на собственные источники в компании Mercedes-Benz. Производство купе началось 27 октября 2020 года на заводе в Зиндельфингене и с тех пор компания построила немногим более 1700 автомобилей. Таким образом, экстремальная версия двухдверки AMG GT стала наиболее массовой моделью в линейке «Чёрной серии».

Самый экстремальный Mercedes-AMG сняли с производства
Фото: Motor.ruMotor.ru

Прежде таковым считалось купе CLK 63 Black Series, выпущенное тиражом в 700 экземпляров. На момент дебюта два года назад Mercedes-AMG GT Black Series стал самым мощным серийным Мерседесом: суперкар получил доработанный 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью 730 лошадиных сил, а также облегчённый, но вместе с тем более жёсткий кузов с развитыми аэродинамическими элементами и крупным антикрылом. Заднеприводное купе разгонялось с места до «сотни» за 3,2 секунды и развивало максимальную скорость в 325 километров в час. Пакет AMG Track дополнительно предлагал каркас безопасности, четырехточечные ремни безопасности и систему пожаротушения.

Осенью 2020 года Mercedes-AMG GT Black Series установил новый рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей — купе почти на две секунды улучшило предыдущий результат, принадлежавший суперкару Lamborghini Aventador SVJ. «Чёрная серия» проехала Северную петлю за 6 минут 43 секунды, но позднее титул перешёл к Porsche GT2 RS. Производство других версий купе и родстера GT окончилось в конце прошлого года, а прием заказов на двухдверные Mercedes-AMG GT был закрыт осенью. Выпуск пятидверного лифтбека продолжается.

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