ТОП самых необычных машин

В прошлом веке автопроизводители часто экспериментировали с внешним видом транспортных средств, используя новые функции, считавшиеся в то время инновационными. Эксперты представили ТОП самых особенных автомобилей.
Американский экземпляр авто получил обтекаемый кузов и скрытые колёса. Экстерьер модели разрабатывали специалисты ателье LeBaron.
Этот проект должен был быть схож с формой поезда. «Американец» получил электрические стеклоподъёмники, электрогидравлический привод дверей и радио. Двери совместно с выдвижными фарами можно было открывать с помощью клавиши. 8-цилиндровый рядный 5.3-литровый мотор генерировал 143 л.с.
В те года авто называлось гибридом. Eagle был схож с кроссоверами, которых ещё тогда не существовало. Для новинки предусматривался полный привод и увеличенная высота дорожного просвета.
Авто получило моторы с рядной компоновкой, объём которых составлял 2,5 – 4,1 л. В период 1980-1987 г.г. выпустили 200 000 экземпляров таких машин.
Для сороковых годов прошлого столетия транспортное средство обладало довольно необычным внешним видом.
Модель могла похвастаться центральной фарой, которая поворачивалась вместе с рулевым автомобильным колесом, обеспечивая ночью лучшее качество обзора. «Торпедо» обладало мягкой приборной панелью. Модель комплектовалась 6-цилиндровым 5.5-литровым оппозитным мотором на 166 л.с.
Всего выпустили 51 единицу таких машин. Сегодня за такой экземпляр просят 2 млн. долл.