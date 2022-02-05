ТОП самых необычных машин

В прошлом веке автопроизводители часто экспериментировали с внешним видом транспортных средств, используя новые функции, считавшиеся в то время инновационными. Эксперты представили ТОП самых особенных автомобилей.

Chrysler Thunderbolt 1941

Американский экземпляр авто получил обтекаемый кузов и скрытые колёса. Экстерьер модели разрабатывали специалисты ателье LeBaron.

Этот проект должен был быть схож с формой поезда. «Американец» получил электрические стеклоподъёмники, электрогидравлический привод дверей и радио. Двери совместно с выдвижными фарами можно было открывать с помощью клавиши. 8-цилиндровый рядный 5.3-литровый мотор генерировал 143 л.с.

AMC Eagle 1980

В те года авто называлось гибридом. Eagle был схож с кроссоверами, которых ещё тогда не существовало. Для новинки предусматривался полный привод и увеличенная высота дорожного просвета.

Авто получило моторы с рядной компоновкой, объём которых составлял 2,5 – 4,1 л. В период 1980-1987 г.г. выпустили 200 000 экземпляров таких машин.

Tucker Torpedo 1948

Для сороковых годов прошлого столетия транспортное средство обладало довольно необычным внешним видом.

Модель могла похвастаться центральной фарой, которая поворачивалась вместе с рулевым автомобильным колесом, обеспечивая ночью лучшее качество обзора. «Торпедо» обладало мягкой приборной панелью. Модель комплектовалась 6-цилиндровым 5.5-литровым оппозитным мотором на 166 л.с.