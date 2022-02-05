Кроссовер Haval Dargo оказался на 20% дороже Jolion

Китайская марка Haval раскрыла комплектации и цены на кроссовер Dargo на украинском рынке. Соседям предложат автомобили с безальтернативным полным приводом, турбомотором 2.0 и 7-скоростным «роботом»; по умолчанию оснащение окажется богатым. Украинцы смогут выбрать из версий (High и Top) за 960 596 и 1 008 098 гривен соответственно, то есть Dargo оказался на 20% дороже, чем сопоставимый по опциям Jolion с полным приводом.

Кроссоверы Haval Jolion в базовых комплектациях на «механике» в России и Украине стоят сравнимо: у нас цены стартуют с 1,5 миллиона рублей, у соседей — с 580 тысяч гривен (эквивалентно 1,56 миллиона рублей), поэтому украинский прайс-лист Haval Dargo по-своему любопытен.

У всех украинских Haval Dargo будет 192-сильный (320 Нм) 2,0-литровый турбомотор, 7-скоростной преселективный «робот» и полный привод с электронной блокировкой дифференциала. Не придётся доплачивать за 18-дюймовые легкосплавные диски, четыре подушки и шторки безопасности, электропривод крышки багажника, полностью светодиодную оптику и продвинутый информационно-развлекательный комплекс с 10,25 и 12,3-дюймовыми экранами.

Однако у кроссовера Dargo в комплектации High за 960 тысяч гривен (2,58 миллиона рублей)не будет подогревов сидений, электропривода зеркал заднего вида и электрорегулировок переднего пассажирского кресла. За доплату в 48 тысяч гривен (130 тысяч рублей) появится атмосферная подсветка салона, панорамная крыша и полный набор электронных помощников.

Для сравнения Haval Jolion в аналогичной комплектации High с 7-скоростным «роботом», полным приводом и 1,5-литровым турбомотором у соседей стоит 786 тысяч гривен (2,12 миллиона рублей).