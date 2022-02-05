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1 час назад

Как спасти автомобиль из снежного плена

Если автомобилем долго не пользовались зимой, он оказывается в снежном плену. Прежде чем отправиться в поездку, потребуется вызволить машину из сугроба. Для этого потребуются такие инструменты, как домкрат, лопата, буксировочный трос.

Как спасти автомобиль из снежного плена
Фото: ТАССТАСС

Автомобиль может оказаться в снежном плену после обильного снегопада или после долгого простоя зимой, когда транспортное средство само по себе превратилось в сугроб.

Если автомобиль, что называется «сел» на днище, то потребуется домкрат. С его помощью машину приподнимают. Но непосредственно на снегу сделать это будет сложно, поэтому под инструмент подкладывают какую-нибудь доску или салонные коврики из авто. Колесо поднимают домкратом, под него тоже подкладывают доску.

Освобождая машину из снега, не нужно буксовать, это только усугубит ситуацию. Важно откопать не только автомобиль, но и по возможности дорогу перед ним, хотя бы на метр.

Если никакие усилия не принесли желаемого результата, то единственный выход – это буксир. Придется просить других автомобилистов о помощи, при себе следует иметь буксировочный трос. Или подтолкнуть авто.

Есть и другие специальные приспособления, к примеру, пластиковые траки складного типа. Они помогут выбраться из снежного плена, когда авто уже откопано. Колеса выравнивают и выезжают по прямой.

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