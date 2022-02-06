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38 минут назад

На базе КамАЗа создали пожарную машину нового поколения

Компания «Приоритет» из города Миасс (Челябинская область) создала пожарную машину нового поколения на базе КамАЗа с кабиной К5. Со временем новинка может заменить пожарные автоцистерны на шасси КамАЗ-43253, которые без значительных изменений выпускаются более 12 лет. Перспективный пожарный грузовик отличается алюминиевой надстройкой и светодиодными спецсигналами, вмещает до шести человек, до четырех тонн воды и 240 литров пены.

На базе КамАЗа создали пожарную машину нового поколения
Фото: © Prioritet Miass© Prioritet Miass

Пожарная автоцистерна на базе КамАЗ К5 пока сделана в единственном экземпляре. Производитель пишет, что основой послужило заднеприводное двухосное шасси КамАЗ-63934, которое пока не выпускается серийно.

Преимущества новинки по сравнению с предшественником КамАЗ-43253 — более комфортная и эргономичная цельнометаллическая кабина, быстросъёмный пожарный ствол с дистанционным управлением, а также более вместительная цистерна (на 4000 литров против 3000 литров). При этом новый грузовик с кабиной К5 на полметра длиннее, на 30 сантиметров выше и обладает увеличенной на 4,5 тонны полной массой.

Фирма «Приоритет» пишет, что автоцистерна нового типа уже доступна к заказу, но не уточняет цену. Гарантия от производителя на шасси составляет два года или 120 тысяч километров, на надстройку — 1500 циклов или 12 месяцев.

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