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1 час назад

На российских дорогах хотят устроить «шиканы»

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Эксперты института РосдорНИИ по заказу Минтранса разработали проект единого стандарта с требованиями к безопасности пешеходов, который рассчитывают утвердить к 2022 году. Как сообщает «Коммерсантъ», в будущем ГОСТе содержится термин «шикана», знакомый по автогонкам, а также новые понятия «рефюж» и «дивертор». Цель документа – повысить безопасность пешеходов на дорогах, а заодно «успокоить движение автомобилей». Однако меры вызывают одобрение не у всех: с критикой выступила ГИБДД, от которой зависит судьба проекта.

На российских дорогах хотят устроить «шиканы»
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Первую версию ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» подготовили еще в 2020 году. В новой, уже третьей редакции предлагается устанавливать перекрестки, приподнятые на восемь сантиметров над проезжей частью с ограничением скорости в 20-40 километров в час.

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На дорогах может быть сокращено количество полос или уменьшена их ширина, а также посредством направляющих островков по бокам организованы «шиканы», предполагающие зигзагообразное движение и заставляющие водителей замедляться. Их хотят применять на дорогах с неинтенсивным движением протяженностью не более 200 метров и за пределами федеральных трасс, мостов и эстакад.

Согласно ГОСТу, скорость на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам внутри микрорайонов не должна превышать 20 километров в час, 30 километров в час – на улицах и дорогах местного назначения, а на магистральных улицах районного значения и загородных дорогах – 40 и 70 километров в час соответственно.

Еще два новых термина в ГОСТе, которые пригодятся водителям, это «дивертор» и «рефюж». Первый обозначает ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, а второй – защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов.

В РосдорНИИ рассчитывают, что документ вступит в силу в 2022-2023 годах, но в ГИБДД раскритиковали некоторые новшества – в частности, «шиканы». В ведомстве отмечают, что для их внедрения необходимо собрать мнения экспертов, а также провести эксперименты. Без этого мера может, напротив, увеличить аварийность. Не встретили одобрения и приподнятые переходы – они попросту не дадут проехать машинам с небольшим дорожным просветом.

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