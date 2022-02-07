Евросоюз объявляет войну гибридам

Согласно сообщению Reuters, Евросоюз планирует изменить правила тестирования гибридных автомобилей на соответствие нормам по выбросам. По мнению авторов инициативы, существующая методика не показывает реальной картины того, насколько вредны гибриды для экологии.

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По предварительным данным, новые правила тестирования вступят в силу с 2025 года. Одно из изменений коснётся снятия показаний с датчика расхода топлива, который позволит точнее определить, насколько часто гибриды ездят в режиме без выбросов.

Такие датчики в обязательном порядке устанавливаются на автомобили, продающиеся в ЕС, с 2021 года. В настоящее время уполномоченными организациями осуществляется сбор данных.

Международный совет по экологичному транспорту (ICCT) на основании своих исследований выбросов более ста тысяч гибридных автомобилей считает, что существующий цикл измерений выбросов WLTP далёк от реальности, по крайней мере, в отношении гибридов. Дело в том, что гибриды имеют меньший диапазон хода на электричестве и реже заряжаются, чем это предполагается по WLTP. Например, водители гибридов в корпоративных парках вряд ли предпочтут стоять и ждать, пока зарядиться батарея, когда можно не на свои деньги заправить полный бак.