Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

Президент Bosch рассказал, сколько продлится дефицит электроники на «АвтоВАЗе»

Нехватка компонентов автоэлектроники от Bosch на «АвтоВАЗе» продлится как минимум до конца 2022 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал президент Bosch в России, Украине, Белоруссии, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффен Хоффманн.

Сколько продлится дефицит электроники на «АвтоВАЗе»
Фото: © Раиса Ибрагимова/ТАСС© Раиса Ибрагимова/ТАСС

«Я бы сказал, что ситуация до сих пор не разрешена и остается критической. Пока что мы имеем все те же проблемы, которые будут оказывать влияние на протяжении значительной части этого года. Но мы надеемся увидеть небольшое восстановление к концу года», — сказал Хоффманн, отвечая на вопрос, когда стоит ждать улучшения ситуации с поставками на производство машин Lada.

По его словам, в наибольшей степени кризисом полупроводников по всему миру были затронуты блоки систем ABS и ESP — в основном именно эту продукцию выпускает самарский завод Bosch. Также на предприятии в Самаре в гораздо меньших объемах выпускаются компоненты рулевого управления, производство которых практически прекратилось к концу 2021 года, отметил глава регионального подразделения компании.

Он уточнил, что 40% продаж подразделения в автоиндустрии приходится на коммерческие автомобили. На поставках для «КамАЗа» и «Группы ГАЗ» дефицит сказался в меньшей степени, поскольку им требуется продукция из полупроводников другого типа по сравнению с той, что идет на «АвтоВАЗ».

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители