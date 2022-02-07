Сколько продлится дефицит электроники на «АвтоВАЗе»

«Я бы сказал, что ситуация до сих пор не разрешена и остается критической. Пока что мы имеем все те же проблемы, которые будут оказывать влияние на протяжении значительной части этого года. Но мы надеемся увидеть небольшое восстановление к концу года», — сказал Хоффманн, отвечая на вопрос, когда стоит ждать улучшения ситуации с поставками на производство машин Lada.