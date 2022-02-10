Заключить договор и сэкономить деньги, нервы и время. Новый сервис «СберСделки» набирает обороты

В конце прошлого года Сбер запустил в мобильном приложении сервис для заключения электронных юридически значимых договоров между клиентами банка. Эксперты считают, что интерес к сервису будет только расти, учитывая удобство новинки и пользу для формирования финансовой и юридической грамотности у населения.

За полтора месяца работы нового сервиса «СберСделки» им успели воспользоваться порядка 15 тысяч россиян. Сервис позволяет заключать договоры о задатке, договоры аренды, займа и другие. Для этого достаточно зайти в раздел «СберСделки», выбрать подходящий договор, заполнить необходимые поля, отправить его второму участнику и подписать документ электронной подписью, после чего получить или перевести деньги в соответствии с условиями договора.

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«Весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Это избавляет от необходимости искать формы договоров в интернете, встречаться для их подписания, а затем хранить бумажные документы», — рассказывает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина.

По ее словам, договор всегда будет доступен клиенту в мобильном приложении, и его в любой момент можно будет скачать. При этом заключенный онлайн-договор, подписанный электронной подписью, имеет полную юридическую силу согласно федеральному закону об электронной подписи, а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький говорит, что сейчас по разным причинам идет взрывной спрос населения на возможности удаленно и качество получить различные услуги. Тут на помощь приходят современные технологии. Если раньше мы, чтобы заключить сделку или проверить документы, куда-то шли и стояли в очереди, сейчас люди хотят все делать онлайн — быстро и без очередей.

«И крупные компании, и государство активно идут в этом направлении и разрабатывают новые сервисы, такие как "СберСделки". Взаимодействие происходит не по схеме Клиент — Банк, а Клиент - Клиент. Клиенты сервиса заключают сделки напрямую друг с другом, а Сбер обеспечивает высокотехнологичную платформу. Процесс таким образом становится максимально простым за счет применения современно стэка технологий, — делится мнением о сервисе Арсений Беленький. — У клиента уже есть электронная подпись, дополнительно получать ничего не нужно. Она формируется автоматически для клиентов Сбера, использующих мобильное приложение. Далее подписание документа происходит "на лету". А все договора и чеки хранятся, как я понимаю, на серверах Сбера, и их удобно найти в будущем, когда понадобятся документы, и они точно не потеряются и не пропадут».

Руководитель департамента ипотечного кредитования девелоперской компании 3S Group Андрей Носонов отмечает, что оцифровка всех бизнес-процессов, которую застройщики сейчас осуществляют на разных стадиях девелопмента, положительно влияет на сервис и дальнейшее взаимодействие с клиентами.

«К примеру, один из таких сервисов – заключение договора аренды онлайн. У подобных инноваций есть несколько преимуществ. Во-первых, онлайн-процессы будут проходить в рамках российского законодательства. Во-вторых, очень важно, что процесс будет прост и понятен для обеих сторон», — говорит Носонов.

В-третьих, по его словам, все будет проходить в рамках одной экосистемы Сбера, который, в свою очередь, гарантирует качество сервиса и несет определенную ответственность в рамках этой услуги. Таким образом, философию заботы о клиентах со стороны Сбера можно оценивать очень позитивно, считает эксперт.