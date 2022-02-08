Chery и "Соллерс" планируют заключить партнерство к середине 2022 года

Переговоры о стратегическом партнерстве между Chery и "Соллерс", о которых стало известно по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, начались еще в 2021 году, сообщили "Газете.Ru" в российском представительстве Chery. "Chery Automobile и Sollers Auto обсуждают стратегическое партнерство для производства автомобилей и разработки новых технологий в области электротранспорта для российского рынка. Компании планируют зафиксировать стратегические договоренности о возможном сотрудничестве к середине текущего года", - рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе "Чери Автомобили Рус". В пресс-службе "Соллерса" уточнили, что благодаря масштабному партнерству с Chery в России развитие получат перспективные модули и материалы для автомобилей. В группу "Соллерс" входят УАЗ, Заволжский моторный завод, а также совместные предприятия с Ford и Mazda в Татарстане и Владивостоке. На вопросы об объеме инвестиций, производственных площадках, на которых планируется выпускать машины в рамках сотрудничества, и ожидаемой поддержке нового проекта со стороны российского государства в обеих компаниях не ответили. В Минпромторг пока не поступало заявок от Chery для заключения специального инвестиционного контракта (СПИК), в рамках которого автопроизводители могут рассчитывать на господдержку в обмен на инвестиции и локализацию технологий в России. "В настоящее время компания Chery не является стороной специального инвестиционного контракта. В Минпромторг России не поступало заявок от этой компании на заключение СПИК или от компании Соллерс на расширение уже имеющегося СПИК и включение в него компании Chery", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Минпромторга. В случае поступления такого заявления оно будет рассмотрено в установленном порядке межведомственной комиссией по специнвестконтрактам, добавили в министерстве. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упомянул, что на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась тема совместного производства автомобилей на базе Ульяновского автозавода. В ноябре 2021 года компания "Соллерс" объявила о завершении программы реструктуризации УАЗа. По ней непрофильные активы завода вывели в новую компанию "Промфининвест". Основной целью этой реорганизации стала необходимость сделать УАЗ привлекательным как актив для привлечения стратегического партнера, писала тогда газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Совместный проект с Chery ориентирован прежде всего на развитие УАЗа, полагает аналитик "ВТБ Капитала" по автопрому Владимир Беспалов. "Я полагаю, что в данном случае речь идет именно об УАЗе – с учетом сообщений, что непрофильные активы завода выводятся в отдельную структуру и завод готовится для партнерства с глобальным производителем, - говорит Беспалов "Газете.Ru". – Производственные мощности "Соллерса" в Татарстане, где выпускается Ford Transit, не такие большие, и они могут быть загружены в рамках СП с Ford". Хорошего сценария для развития УАЗа самостоятельно у компании "Соллерс" не было с учетом низких объемов производства, не позволяющих обеспечить рентабельность нового собственного проекта, добавляет Беспалов, поскольку для разработки новой модели, соответствующей современным требованиям, необходимы крупномасштабные инвестиции. То сварочное и окрасочное производства, которое есть на УАЗе, соответствует требованиям Chery, при этом китайская компания находится в более сильной переговорной позиции, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. "Стратегическое партнерство с таким крупным игроком китайского рынка, как Chery, может очень сильно помочь компании "Соллерс", не только в сегменте электротранспорта, но и в сегменте легких и средних внедорожников или кроссоверов, - объясняет Бургазлиев "Газете.Ru". – Однако "Соллерс" в нынешней ситуации более заинтересован в партнерстве с Chery, нежели Chery - в "Соллерсе". Все же он - не единственная площадка, где Chery потенциально могла бы развернуться". Лицензионная сборка Chery или поставка машинокомплектов для УАЗа может быть очень перспективной, однако Chery, со своей стороны, вправе настаивать на наиболее выгодных для себя условиях, полагает Бургазлиев.