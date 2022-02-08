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5 часов назад

Nissan завершит разработку двигателей внутреннего сгорания во всем мире, кроме одной страны

Motor.ru

Агентство Nikkei со ссылкой на собственные источники сообщает, что Nissan Motor намерена прекратить разработку новых двигателей внутреннего сгорания, при этом она продолжит модернизировать существующие агрегаты. Автопроизводитель уже предпринял такой шаг в Европе, на очереди — Япония и Китай. Единственная страна, в которой Nissan не спешит отказываться от ДВС, — это США. Там популярны пикапы, и их компания пока не будет переводить на электротягу.

Nissan завершит разработку ДВС во всем мире, кроме одной страны
Фото: © Nissan© Nissan

Что касается отказа от разработки новых ДВС для европейского рынка, то это связано с введением экологического стандарта Евро-7 в 2025 году. В Nissan посчитали, что ужесточившийся экологический стандарт повысит стоимость разработки двигателей внутреннего сгорания «до неприемлемого уровня».

Следом автопроизводитель свернет работу над ДВС следующего поколения в Японии и Китае, при этом от проектов, касающиеся двигателей в составе гибридных установок, отказываться не планируется. Nikkei уточняет, что Nissan продолжит модернизировать существующие ДВС и не закроет заводы по их производству.

Ежегодно японская марка тратит в исследования и разработки двигателей внутреннего сгорания около 500 миллионов иен. Теперь же траты будут перераспределены в пользу электрификации.

Ранее о планах по отказу от ДВС в этом десятилетии объявили Jaguar Land Rover, Bentley Motors, McLaren и Rolls-Royce. Kia завершит электрификацию всего модельного ряда в Европе к 2035 году, на других ключевых рынках — к 2040-му. Renault выведет с европейского рынка автомобили, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, к 2030 году. К этому же году Volvo полностью перейдет на выпуск электромобилей.

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