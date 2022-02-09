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4 часа назад

Водителям рассказали, чем опасна летняя "запаска" в багажнике

Газета.Ruиещё 3

В прошлом году в России были приняты поправки, которые сделали требования к колесам и шинам еще более жесткими. Об этом напомнил юрист Марсель Имамов, его цитирует агентство "Прайм".

Водителям рассказали, чем опасна летняя "запаска" в багажнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Иамова, водители часто возят летние шины в багажнике, и это само по себе не является нарушением. Однако штраф могут выписать, если водитель проколет колесо зимой и ему придется экстренно поставить летнюю "запаску". При этом в летний период за зимний комплект шин оштрафовать не могут. Юрист напомнил, что на летней "резине" безнаказанно можно доехать зимой лишь до стоянки или сервиса для ремонта. Если произошел форс-мажор и вы едете в сервис, об этом необходимо сообщить инспектору ГИБДД. Если же инспектор не поверит и выпишет штраф, решение можно оспорить в течение десяти дней после составления протокола.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за езду без прав и конфисковать авто за рецидив. В частности, штрафы для водителей, которых лишили прав, предлагается увеличить до 50-100 тыс. рублей с нынешних 30 тыс. рублей.

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