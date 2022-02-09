Водителям рассказали, чем опасна летняя "запаска" в багажнике

По словам Иамова, водители часто возят летние шины в багажнике, и это само по себе не является нарушением. Однако штраф могут выписать, если водитель проколет колесо зимой и ему придется экстренно поставить летнюю "запаску". При этом в летний период за зимний комплект шин оштрафовать не могут. Юрист напомнил, что на летней "резине" безнаказанно можно доехать зимой лишь до стоянки или сервиса для ремонта. Если произошел форс-мажор и вы едете в сервис, об этом необходимо сообщить инспектору ГИБДД. Если же инспектор не поверит и выпишет штраф, решение можно оспорить в течение десяти дней после составления протокола.