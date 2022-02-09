В России собрались выпускать по 450 тыс. электрокаров в год

К 2030 году стартап по выпуску электромобилей «Кама» намерен собирать ежегодно более 450 тыс. машин. Эти планы раскрываются в коммерческой презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости».

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Вероятно, что часть этого объема будет выпускаться в Венгрии. В конце января сообщалось, что руководство «КамАЗа» подписало соглашение о намерениях с Министерством инноваций и технологий страны. Сотрудничество поделят на два этапа — первый будет посвящен совместным исследованиям и разработкам, за которым последует запуск производственных мощностей. В Минпромторге рассказывали, что к 2025 году в Венгрии планируется выпуск около 32 тыс. электромобилей в год.

Как рассказал представитель «Камы», подписанное соглашение с Венгрией в области НИОКР и производства «является частью разрабатываемой стратегии и стратегическим шагом в создании фундамента международного проекта на европейском и российском рынках».

Стартап «Кама» принадлежит бизнесмену Рубену Варданяну и генеральному директору «КамАЗа» Сергею Когогину. Они вложились примерно в равных долях — по 360 млн рублей. Почему полностью спроектировать и запустить в России подобный электрокар сложно, эксперты рассказали «Газете.Ru».