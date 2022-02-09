Самый доступный кроссовер Audi снимут с производства

Компания Audi сокращает модельную линейку. Летом 2021 года стало известно, что из гаммы исчезнет A1, а теперь Handelsblatt выяснил, что та же участь постигнет и самый компактный кроссовер Q2. Модель актуального, первого поколения продается с 2016 года, и ее жизненный цикл подходит к концу: кроссовер отправят в отставку без преемника. Исключением станут китайский Audi Q2L и его электрическая модификация, которые останутся в продаже. С уходом A1 и Q3 звание самого доступного автомобиля в гамме Audi перейдет к A3.

Фото: Audi Audi

Последний рестайлинг Audi Q2 пережил в 2020 году, тогда изменения свелись к легкому фейслифтингу, слегка изменившимся габаритам и расширенному списку стандартного оборудования. В Европе кроссовер предлагается с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, 116-сильным 1.0 TFSI и 2.0 TFSI (190 сил), а также в двух дизельных модификациях — 1.6 TDI (116 сил) и 2.0 TDI (150 сил).

До российского рынка Q2 так и не добрался — «младшим» кроссовером в локальной линейке Audi по-прежнему остается Q3.

В разговоре с Handelsblatt глава Audi Маркус Дюсманн объяснил решение об отставке Q2 «укреплением премиум-имиджа марки». Соответственно, младшие модели из гаммы уберут, но добавят новые модели верхнего ценового диапазона. К таковым в том числе относятся электромобили, количество которых в линейке Audi уже к 2025 году достигнет 20 штук.