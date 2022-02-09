Каждый седьмой автомобиль такси в Москве оказался неисправен

Госавтоинспекция осуществила проверку московского автопарка такси, по итогам которой выяснилось, что каждый седьмой автомобиль имеет техническую неисправность. Об этом сообщается на 2 столичного управления ГИБДД.

Фото: портал мэра и правительства Москвыf портал мэра и правительства Москвыf

С 4 по 6 февраля инспекторы проверили свыше 27 тысяч машин такси, из которых 3,8 тысячи оказались неисправны. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили на столичных дорогах более 3 тысяч автомобилей с нечитаемыми или нестандартными номерами.

Также 800 таксистов управляли машиной, не имея при себе необходимых документов, а 287 автомобилей не прошли обязательный техосмотр. В Госавтоинспекции добавили, что столичные таксисты часто нарушают правила остановки и стоянки, садятся за руль в нетрезвом виде и выезжают на встречную полосу.