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1 час назад

Каждый седьмой автомобиль такси в Москве оказался неисправен

Москва24иещё 3

Госавтоинспекция осуществила проверку московского автопарка такси, по итогам которой выяснилось, что каждый седьмой автомобиль имеет техническую неисправность. Об этом сообщается на 2 столичного управления ГИБДД.

Каждый седьмой автомобиль такси в Москве оказался неисправен
Фото: портал мэра и правительства Москвыfпортал мэра и правительства Москвыf

С 4 по 6 февраля инспекторы проверили свыше 27 тысяч машин такси, из которых 3,8 тысячи оказались неисправны. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили на столичных дорогах более 3 тысяч автомобилей с нечитаемыми или нестандартными номерами.

Также 800 таксистов управляли машиной, не имея при себе необходимых документов, а 287 автомобилей не прошли обязательный техосмотр. В Госавтоинспекции добавили, что столичные таксисты часто нарушают правила остановки и стоянки, садятся за руль в нетрезвом виде и выезжают на встречную полосу.

Ранее в столичной Госавтоинспекции 2 наиболее частые нарушения правил дорожного движения водителей такси. Чаще всего они управляли автомобилем без техосмотра, водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, с наличием неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

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