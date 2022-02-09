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55 минут назад

Рынок электрокаров в Европе. Зарядок на всех не хватит

Российская Газета

Операторы сетей станций подзарядки электромобилей совместно с продавцами коммунальных услуг по заказу Ernst & Young выпустили аналитический отчет о состоянии и развитии зарядной инфраструктуры в ЕС и Британии.

Электромобилизация Европы: зарядок на всех не хватит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В отчете авторы утверждают, что недостаточно интенсивное развитие сети зарядных станций грозит провалом плана полной электромобилизации региона к 2035 году и фатальной проволочкой в борьбе с глобальным изменением климата.

Авторы отчета утверждают, что при сегодняшних темпах электромобилизации к 2035 году в Европе будет зарегистрировано более 130 миллионов электромобилей. Для нормального функционирования системы им потребуется 65 миллионов точек зарядки. В странах Евросоюза и Британии на сегодня суммарно точек зарядки насчитывается только около 375 тысяч.

По оценке авторов отчета, к 2030 году отрасли необходимо вводить в эксплуатацию ежегодно по меньшей полмиллиона новых точек зарядки, и по миллиону после 2030. Второй основной угрозой отрасли в отчете отмечен разрыв в развитии сети между ядром Евросоюза - Германией, Францией, Италией, Нидерландами - и Британией, где сегодня расположены 70% всех точек зарядки, и остальными странами.

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