Электромобилизация Европы: зарядок на всех не хватит

Операторы сетей станций подзарядки электромобилей совместно с продавцами коммунальных услуг по заказу Ernst & Young выпустили аналитический отчет о состоянии и развитии зарядной инфраструктуры в ЕС и Британии.

В отчете авторы утверждают, что недостаточно интенсивное развитие сети зарядных станций грозит провалом плана полной электромобилизации региона к 2035 году и фатальной проволочкой в борьбе с глобальным изменением климата.

Авторы отчета утверждают, что при сегодняшних темпах электромобилизации к 2035 году в Европе будет зарегистрировано более 130 миллионов электромобилей. Для нормального функционирования системы им потребуется 65 миллионов точек зарядки. В странах Евросоюза и Британии на сегодня суммарно точек зарядки насчитывается только около 375 тысяч.