Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+13° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

Эксперты назвали причины скрипа тормозов автомобиля

Car.ru

Эксперты рассказали о причинах скрипа тормозов, который может быть вызван не только изношенными колодками. Необходимо учитывать несовместимость материалов дисков и тормозных элементов, наличие в механизме смазки и естественного износа.

Эксперты назвали причины скрипа тормозов автомобиля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для того чтобы определить причины скрипа тормозов до поездки на СТО, необходимо научиться выявлять причину неисправности. Если автомобиль новый, то колодки вибрируют, когда они прижимаются к тормозному диску, при этом лёгкий скрип вполне возможен.

В таком случае нужно установить накладки для уменьшения резонанса. Новые колодки покрыты специальным слоем, который может спровоцировать скрип. Иногда при торможении такие звуки вызваны тем, что соотношение материалов в дисках и колодках различное.Тормоза скрипят также при резком нагреве или охлаждении, речь идёт о перепаде температур.

Иногда происходит заклинивание цилиндров суппортов из-за малого количества смазки. Из-за её отсутствия в механизмах тормозной системы также возможен скрип. При езде по бездорожью в систему может попасть песок, мусор и мелкий гравий. Данные частицы иногда обнаруживаются между диском и колодками.

При попадании в тормозную систему воды она провоцирует коррозию, в итоге также слышен скрип. Звуки могут быть вызваны колодками, изготовленными из некачественного материала, то же возможно в случае нарушения геометрии защитного экрана. Иногда происходит заклинивание цилиндров суппортов из-за малого количества смазки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители