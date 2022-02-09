Эксперты назвали причины скрипа тормозов автомобиля

Эксперты рассказали о причинах скрипа тормозов, который может быть вызван не только изношенными колодками. Необходимо учитывать несовместимость материалов дисков и тормозных элементов, наличие в механизме смазки и естественного износа.

Для того чтобы определить причины скрипа тормозов до поездки на СТО, необходимо научиться выявлять причину неисправности. Если автомобиль новый, то колодки вибрируют, когда они прижимаются к тормозному диску, при этом лёгкий скрип вполне возможен.

В таком случае нужно установить накладки для уменьшения резонанса. Новые колодки покрыты специальным слоем, который может спровоцировать скрип. Иногда при торможении такие звуки вызваны тем, что соотношение материалов в дисках и колодках различное.Тормоза скрипят также при резком нагреве или охлаждении, речь идёт о перепаде температур.

Иногда происходит заклинивание цилиндров суппортов из-за малого количества смазки. Из-за её отсутствия в механизмах тормозной системы также возможен скрип. При езде по бездорожью в систему может попасть песок, мусор и мелкий гравий. Данные частицы иногда обнаруживаются между диском и колодками.