BMW анонсировала повышение цен в России

Автопроизводитель из Германии BMW в скором времени повысит стоимость транспортных средств, представленных в России. Речь идет о рекомендованных розничных ценах.

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Компания BMW подготавливает россиян к повышению стоимости транспортных средств. Известно, что подорожание затронет автомобили, которые будут выпускаться с 1 марта, 1 апреля и 1 мая 2022 года - в зависимости от модели и исполнения. На остальные модели производитель сохранит прежний прайс.

Изменение ценовой политики - не единственная реформация, которую подготовил баварский бренд. Так, в 2022 году актуальные модели должны получить на рынке новые комплектации. Кроме того, производитель предложит новый функционал. Еще одна хорошая новость - компания возвращает на рынок те опции, которые ранее были убраны.

BMW 4-Series будут предлагать на рынке в 3 модификациях - бензиновых и дизельной. BMW 430i xDrive Gran Coupe оснащается мотором на 258 л.с., который позволяет ускоряться до 100 км/час всего за 6 секунд. В более мощном исполнении M440i оснащен 6-цилиндровым двигателем с отдачей 387 л.с. На разгон до 100 км/час такой машины уходит 4.7 секунды.