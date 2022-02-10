Исследование Rambler&Co И СберАвто. Красивый и удобный советский автомобиль: россияне рассказали, о каких авто мечтали в юности

Более половины опрошенных (55%) впоследствии исполнили свою мечту

Медиахолдинг Rambler&Co и СберАвто, сервис для покупки авто онлайн, (обе компании входят в экосистему Сбера) провели опрос среди автолюбителей и выяснили, о каких машинах они мечтали в юности и удалось ли им впоследствии приобрести желаемое авто. В исследовании, прошедшем в феврале 2022 года, приняли участие 17 000 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Новосибирска и других крупных городов.

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Почти треть опрошенных (32%) в юности мечтали об автомобиле советского производства. 28% признались, что им было важно просто приобрести авто – и неважно какое. О немецком автомобиле мечтали 13% россиян, ещё 11% в юности грезили об обычной отечественной машине, а 7% – о японском спорткаре. Некоторые респонденты признались в симпатиях к маслкарам из «Форсажа», кабриолетам и даже домам на колесах.

Впервые о собственном авто почти треть россиян (30%) задумались в возрасте 22 лет. 15% автолюбителей захотели собственный автомобиль в период с 18 лет до 21 года, 12% – в 13–17 лет. В совсем раннем детстве – с 3 до 6 или с 7 до 12 лет – о собственном авто мечтали 6% и 7% опрошенных соответственно.

Внешний вид автомобиля в юности волновал почти каждого третьего россиянина (31%), следует из результатов опроса. Такое же количество респондентов в первую очередь думали об удобстве авто для водителя и пассажиров. 18% считали, что самое главное в автомобиле – многофункциональность, 8% – вместительность, а для 6% принципиален был бренд авто.

Почему опрошенные вообще начинали мечтать об автомобилях? Большинство респондентов (57%) считали передвижение на авто более комфортным, чем на общественном транспорте. На 17% россиян повлиял пример старшего поколения – наличие автомобиля в семье, а 9% хотели произвести впечатление на свою вторую половинку. Выделиться на фоне ровесников мечтали 8% респондентов. Кстати, для 3% решающим фактором стал… вкладыш от жвачки «Турбо» с иномаркой.

Чаще всего опрошенные хотели использовать авто для семейных поездок (43%) или для путешествий (21%). Приехать на личном автомобиле в университет, школу или даже детский сад мечтал почти каждый пятый (19%), еще 10% собирались эффектно приезжать на свидания.

Как выяснилось, юношеская мечта впоследствии осуществилась более чем у половины (55%) респондентов. У 29% россиян желанный автомобиль появился либо чуть позже, чем хотелось, либо несколько отличался от идеала.