Toyota и Suzuki разработают новый глобальный кроссовер на электроприводе

Компании Toyota и Suzuki сотрудничают давно и плотно, выпуская ряд бейдж-инжиниринговых моделей, и дальше это сотрудничество будет только укрепляться. Журнал Autocar сообщил о разработке совместными усилиями нового глобального кроссовера, который получит электропривод.

Фото: autocarindia.com autocarindia.com

Модель имеет внутризаводской индекс YY8, а дизайн нового кроссовера будет заметно отличаться от того, в котором представлены модели обоих брендов. Больше индийское СМИ поразил тот факт, что YY8 будет не субкомпактом менее четырёх метров, на который в стране распространяются льготы, а компактным кроссовером больше Creta - длиннее и шире. Колёсная база новинки Toyota Maruti Suzuki тоже окажется больше, чем у "корейца" - около 2.7 метра.

YY8 разрабатывается в моноприводном варианте - с одним электромотором мощностью 138 л.с. и батареей ёмкостью 48 кВт•ч, а также в полноприводном, где установлен дополнительный двигатель, доводящий суммарную отдачу до 170 л.с. В этом случае ёмкость аккумулятора составит 59 кВт•ч. Ожидаемый запас хода - 400 и 500 км соответственно. В качестве основного поставщика тягового элемента называется китайская компания BYD.