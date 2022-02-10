Toyota и Suzuki разработают новый глобальный кроссовер на электроприводе

Компании Toyota и Suzuki сотрудничают давно и плотно, выпуская ряд бейдж-инжиниринговых моделей, и дальше это сотрудничество будет только укрепляться. Журнал Autocar сообщил о разработке совместными усилиями нового глобального кроссовера, который получит электропривод.
Модель имеет внутризаводской индекс YY8, а дизайн нового кроссовера будет заметно отличаться от того, в котором представлены модели обоих брендов. Больше индийское СМИ поразил тот факт, что YY8 будет не субкомпактом менее четырёх метров, на который в стране распространяются льготы, а компактным кроссовером больше Creta - длиннее и шире. Колёсная база новинки Toyota Maruti Suzuki тоже окажется больше, чем у "корейца" - около 2.7 метра.
YY8 разрабатывается в моноприводном варианте - с одним электромотором мощностью 138 л.с. и батареей ёмкостью 48 кВт•ч, а также в полноприводном, где установлен дополнительный двигатель, доводящий суммарную отдачу до 170 л.с. В этом случае ёмкость аккумулятора составит 59 кВт•ч. Ожидаемый запас хода - 400 и 500 км соответственно. В качестве основного поставщика тягового элемента называется китайская компания BYD.
Выход новинки состоится примерно в 2025 году, причём не совсем понятно, будет ли электрический SUV представлен на рынке Индии, где его планируют выпускать, или же YY8 станет только экспортной моделью. По данным источников, компания намерена удержать цену в пределах 13-15 лакхов, то есть 1.3-1.5 млн рублей.