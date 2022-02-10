BMW продолжит выпускать автомобили в Калининграде до 2028 года

Российское отделение BMW Group объявило о продолжении сотрудничества с предприятием «Автотор». Стороны заключили контракт на производство и поставку автомобилей до 2028 года. Действующий договор истекает в конце марта 2022 года.

Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости» Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Продолжение сотрудничества предполагает производство на мощностях «Автотора» наиболее популярных моделей BMW на российском рынке: кроссоверов X5, X6 и X7, а также седанов BMW 5 Series. Производство включает операции по сварке, окраске и финальной сборке автомобилей.

В компании заявили, что стороны продолжат работу по дальнейшему увеличению добавленной стоимости на территории РФ, что «позволит расширить базу для поиска новых возможностей и экономически целесообразных решений с учетом приоритетов развития автомобилестроительной промышленности России».

Продолжение сотрудничества и расширение производства позволит обеспечить стабильные поставки востребованных моделей на фоне растущего спроса на автомобили баварской марки в России, отметила гендиректор BMW Group Россия Ирина Шрамко. По словам гендиректора «Автотора» Руслана Садыкова, сделка внесет вклад в инвестиционную программу «Автотора» в рамках подписанного недавно допсоглашения к СПИКу (Специальному инвестиционному контракту).

В конце декабря 2021-го «Автотор» завершил строительство нового корпуса для сборки автомобилей BMW, выяснила «Газета.Ru». Немецкая автокомпания ранее отказалась от собственного сборочного завода в России в пользу окончательного переезда на калиниградское предприятие.