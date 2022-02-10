Дилеров обвинили в создании искусственного дефицита автомобилей

В России массово продают места в очереди на покупку новых автомобилей и цены могут доходить до 200 тыс. При этом в Национальном автомобильном союзе уверены, что дилеры своими руками «создали дефицит», пишет NEWS.ru.

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Однако, по мнению вице-президент Национального автомобильного союза Антона Шапарина, период дефицита новых автомобилей в России по объективным причинам давно прошел.

«Нынешний дефицит — искусственный, он раздут намеренно», - считает эксперт

По его словам, дилеры сегодня продолжают вести себя «как собаки на сене» и готовы продавать машины только с дорогостоящим дополнительным оборудованием. При этом они «показывают фантастическую доходность, которой никогда ранее у них не было», уверен он.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин обратил внимание на то, что дефицит машин породил очереди и продажу мест для их покупки. А в итоге заплативших за место в очереди покупателей ожидает машина с «допами» в размере в среднем от 300 тыс. до 2 млн рублей.

Менеджер по продажам одного из крупных автосалонов рассказал изданию, что схема продажи мест в очереди на автомобили в условиях дефицита работает практически повсеместно. И для ее реализации привлекаются «свои» люди, которые бронируют автомобили за минимальную сумму в 10 тыс. рублей.

«Места в очереди раскупаются довольно быстро. Люди рассуждают так: чем ждать несколько лишних месяцев, проще и подчас выгоднее доплатить лишние 100–150 тыс. рублей. Тем более за срок ожидания цена на новый автомобиль может подняться несколько раз», – объяснил он.