Opel Astra нового поколения появится в России

На заводе в немецком Рюссельсхайме состоялась церемония запуска серийного производства Opel Astra нового поколения, которая дебютировала летом 2021 года. В Opel заявили, что первая партия из 500 автомобилей уже собрана, а начало поставок европейским дилерам запланировано на весну. Модель уже подтверждена и для российского рынка: Астра вернется в нашу страну во второй половине 2022 года после восьмилетнего отсутствия.

Фото: © Opel © Opel

Со сменой поколения Astra обзавелась фирменным «лицом» Opel Vizor и впервые будет предложена с неслепящими адаптивными пиксельными фарами со 168 светодиодными элементами — ранее такая оптика была доступна только флагманским Insignia и Grandland. Кроме того, Астра получила цифровой кокпит и передние сиденья собственной разработки Opel, которые имеют сертификат ассоциации врачей-ортопедов AGR. Заявлен и широкий набор дополнительного оснащения — от проекционного дисплея до системы кругового обзора.

Opel

В основе новой Astra лежит платформа EMP2, которую она делит с Peugeot 308. Моторная гамма у моделей тоже общая и включает 1,2-литровые бензиновые «турботройки» мощностью 110 и 130 лошадиных сил и 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 лошадиных сил. «Базовый» 110-сильный двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», а остальные агрегаты работают в тандеме с восьмидиапазонным автоматом. Также европейцам предложат две гибридные модификации Astra на 180 и 225 лошадиных сил.

С какими двигателям модель появится в России, пока не сообщается, однако гибриды на нашем рынке вряд ли стоит ждать.