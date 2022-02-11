Lada Niva начали выпускать без «тревожной кнопки» и подушки безопасности

С 7 февраля на заводе «АвтоВАЗа» выпускают недоукомплектованные автомобили Lada Niva Legend, у которых отсутствуют различные системы безопасности. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо компании.

Фото: Lada Lada

В документе говорится о том, что у классических внедорожников отсутствует модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» и блок управления системы надувной подушки безопасности. Комплектации автомобилей при этом не меняются. В документе указывается факт отсутствия этих компонентов и определяется обязательство производителя установить их позже.

Крайний срок установки перечисленных электронных блоков — 30 июня 2022 года. Выпуск машин без «ЭРА-ГЛОНАСС» допускается решениями Евразийской экономической комиссии №101 от 17.08.2021 г. и №183 от 21.12.2021 г.

«АвтоВАЗ» периодически осуществляет сборку и отгрузку части автомобилей Lada без блока «ЭРА-ГЛОНАСС» с сентября 2021 года. Ранее с конвейера без «тревожной кнопки» сходили машины семейств Granta, Largus и XRay.

В январе 2022 года в России запустили платный сервис, который позволяет водителю вызвать наряд Росгвардии к месту своего расположения по нажатию одной кнопки, сообщал оператор «ЭРА-ГЛОНАСС».