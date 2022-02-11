Илон Маск рассказал об «идиотском» решении Tesla

Решение компании Tesla приостановить производство автомобиля Model X с презентацией обновленной версии было «идиотским», рассказал в Twitter глава компании Илон Маск.

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«Останавливать производство старой версии Х в декабре 2020-го, когда спрос был еще высоким, было идиотизмом», — написал он.

Пост Маска стал ответом на замечание другого пользователя соцсети, который указал, что выведение новой Model X на рынок организовано ужасно, а некоторые клиенты, прождавшие своих авто более года, недовольны тем, как компания реагирует на ситуацию.

В 2021 году производство Model X и Model S снизилось на 55 процентов по сравнению с предшествующим годом, отмечает Bloomberg. На них приходилось всего 2,6 процента общего объема выпуска автомобилей Tesla.