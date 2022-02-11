За что штрафуют камеры в Москве: рейтинг самых частых нарушений

В 2021 году автомобилисты в Москве получили 30,8 миллиона штрафов с автоматических дорожных комплексов фото- и видеофиксации, сообщает Autonews со ссылкой на презентацию столичного Департамента транспорта. Это на восемь процентов больше, чем годом ранее. На сегодняшний день камеры научились распознавать 59 нарушений ПДД, и в Дептрансе назвали пять самых «популярных» – те, за которые чаще всего штрафуют водителей в Москве.

Фото: © Андрей Никеричев / АГН Москва © Андрей Никеричев / АГН Москва

Ровно половину всех штрафов, или 15,4 миллиона, москвичи и гости столицы получили за превышение максимальной разрешенной скорости. В прошлом году их доля была еще больше – 58 процентов. На втором месте оказалось нарушение правил разметки, на которое пришлось 27 процентов постановлений, а на третьем – нарушение требований дорожных знаков (12 процентов).

Замыкают пятерку нарушение правил проезда перекрестка и проезд по выделенным полосам для общественного транспорта с одинаковым показателем в пять процентов от общего числа штрафов. На остальные 54 нарушения приходится всего один процент.

В 2022 в Москве появятся 500 комплексов фотовидеофиксации нового образца, способные распознавать дополнительные нарушения. Они заменят пять сотен устаревших камер, так что общее число устройств на дорогах столицы останется прежним – около 3,5 тысячи.