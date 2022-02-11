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52 минуты назад

За что штрафуют камеры в Москве: рейтинг самых частых нарушений

Motor.ru

В 2021 году автомобилисты в Москве получили 30,8 миллиона штрафов с автоматических дорожных комплексов фото- и видеофиксации, сообщает Autonews со ссылкой на презентацию столичного Департамента транспорта. Это на восемь процентов больше, чем годом ранее. На сегодняшний день камеры научились распознавать 59 нарушений ПДД, и в Дептрансе назвали пять самых «популярных» – те, за которые чаще всего штрафуют водителей в Москве.

За что штрафуют камеры в Москве: рейтинг самых частых нарушений
Фото: © Андрей Никеричев / АГН Москва© Андрей Никеричев / АГН Москва

Ровно половину всех штрафов, или 15,4 миллиона, москвичи и гости столицы получили за превышение максимальной разрешенной скорости. В прошлом году их доля была еще больше – 58 процентов. На втором месте оказалось нарушение правил разметки, на которое пришлось 27 процентов постановлений, а на третьем – нарушение требований дорожных знаков (12 процентов).

Замыкают пятерку нарушение правил проезда перекрестка и проезд по выделенным полосам для общественного транспорта с одинаковым показателем в пять процентов от общего числа штрафов. На остальные 54 нарушения приходится всего один процент.

В 2022 в Москве появятся 500 комплексов фотовидеофиксации нового образца, способные распознавать дополнительные нарушения. Они заменят пять сотен устаревших камер, так что общее число устройств на дорогах столицы останется прежним – около 3,5 тысячи.

Новые камеры типа «Стрелка+» умеют фиксировать в автоматическом режиме опасные маневры между полосами, повороты и развороты не из крайних рядов, отсутствие шлемов у мотоциклистов, а также нарушение правил пользования телефоном за рулем и другие нарушения. Устройства начали тестировать в прошлом году, а в нынешнем они должны заработать в полную силу.

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