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1 час назад

ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах

Вероника Полынина

В Госавтоинспекции объявили о массовых проверках на российских дорогах в выходные дни, 12 и 13 февраля.

ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Газета.ру», рейды по выявлению нетрезвых водителей и сплошные проверки пройдут в Пензенской, Белгородской, Самарской, Ивановской, Амурской, Новгородской областях, в Севастополе и республике Алтай, а также в Курске, Заднепровском районе Смоленска, Ухте и Кирове.

В рамках сплошных проверок дорожные инспекторы на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

Нетрезвым водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусматривается уголовная ответственность. Максимальное наказание по ч.1 ст. 264 УК РФ может составить три года тюрьмы без права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на шесть лет. Также предусмотрены штрафы в 300-500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на такой же срок.

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