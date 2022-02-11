ГИБДД проведет массовые проверки на дорогах

Как сообщает «Газета.ру», рейды по выявлению нетрезвых водителей и сплошные проверки пройдут в Пензенской, Белгородской, Самарской, Ивановской, Амурской, Новгородской областях, в Севастополе и республике Алтай, а также в Курске, Заднепровском районе Смоленска, Ухте и Кирове.

Нетрезвым водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусматривается уголовная ответственность. Максимальное наказание по ч.1 ст. 264 УК РФ может составить три года тюрьмы без права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на шесть лет. Также предусмотрены штрафы в 300-500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на такой же срок.