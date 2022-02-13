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51 минуту назад

Автоэксперт рассказал, как выбрать автомобиль с пробегом за 500 тыс. рублей

Car.ruиещё 1

В современных рыночных условиях автомобилисты в России все чаще стали обращаться к подержанных машинам. Эксперты рассказали, как подобрать хороший транспорт с пробегом в пределах 500 000 рублей.

Как выбрать автомобиль с пробегом за 500 тыс. рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С бюджетом в 500 000 рублей, даже на вторичном рынке, не получится найти качественную иномарку с минимальным пробегом и в хорошем состоянии. Эксперты рекомендуют присматриваться к отечественным предложениям.

Лучше всего обратить внимание на Lada Vesta и Granta в возрасте до 7 лет. Такие транспортные средства, с большей долей вероятности, не будут иметь серьезных дефектов. Кроме того, они могут предложить хороший пробег, при котором не потребуется крупных вложений в ремонт и обслуживание.

Эксперты предупредили, что на вторичном рынке очень часто можно столкнуться с различными трудностями. Во-первых, речь идет о битом транспорте. Во-вторых, можно наткнуться на обман со стороны продавца - скрученный пробег, перебитый номер кузова и прочее.

Не рекомендуется обращать внимание на вторичном рынке на китайские транспортные средства. Дело в том, что приобрести запасные детали на такие автомобили не так просто, несмотря на сложившиеся стереотипы. Кроме того, при покупке нужно обращать внимание на ликвидность транспортного средства. Не все машины легко перепродаются на вторичном рынке.

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