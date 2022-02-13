Как выбрать автомобиль с пробегом за 500 тыс. рублей

В современных рыночных условиях автомобилисты в России все чаще стали обращаться к подержанных машинам. Эксперты рассказали, как подобрать хороший транспорт с пробегом в пределах 500 000 рублей.

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С бюджетом в 500 000 рублей, даже на вторичном рынке, не получится найти качественную иномарку с минимальным пробегом и в хорошем состоянии. Эксперты рекомендуют присматриваться к отечественным предложениям.

Лучше всего обратить внимание на Lada Vesta и Granta в возрасте до 7 лет. Такие транспортные средства, с большей долей вероятности, не будут иметь серьезных дефектов. Кроме того, они могут предложить хороший пробег, при котором не потребуется крупных вложений в ремонт и обслуживание.

Эксперты предупредили, что на вторичном рынке очень часто можно столкнуться с различными трудностями. Во-первых, речь идет о битом транспорте. Во-вторых, можно наткнуться на обман со стороны продавца - скрученный пробег, перебитый номер кузова и прочее.