Водители смогут жаловаться на дороги напрямую властям

В России появится общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Она также позволит автомобилистам указывать на плохое состояние трасс.

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Законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях весенней сессии, пишет «Парламентская газета».

В ресурс попадут сведения об истории дорожных работ и результатах оценки состояния дорог. Информацию будут размещать в открытом доступе на официальном сайте оператора системы контроля.