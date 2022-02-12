Водители смогут жаловаться на дороги напрямую властям

В России появится общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Она также позволит автомобилистам указывать на плохое состояние трасс.
Законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях весенней сессии, пишет «Парламентская газета».
В ресурс попадут сведения об истории дорожных работ и результатах оценки состояния дорог. Информацию будут размещать в открытом доступе на официальном сайте оператора системы контроля.
За нарушение установленных законодательством порядка, способов или сроков представления информации в систему контроля предусмотрена административная ответственность.