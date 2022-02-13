Раскрыты причины строительства автохорд в Москве

«Тогда все еще стоял вопрос, сохраняем ли мы радиально-кольцевую структуру города, или нет? В генплане 1971 года был найден остроумный ответ: да, сохраняем, но накладываем на нее систему из четырех хорд, которые идут в обход центра. Сама эта идея возникла еще в 1960-х, теперь она оказалась закреплена», — пояснил Змеул.