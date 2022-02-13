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1 час назад

Lincoln готовит пять электромобилей к 2026 году

Motor.ruиещё 1

Официально представители Lincoln просочившиеся в прессу слухи не комментируют, но сразу несколько источников сообщили журналистам о готовящихся премьерах. Новые электромобили заменят существующие кроссоверы, а также расширят модельную гамму Lincoln. При этом технически электрические модели премиальной марки будут унифицированы с уже представленными электромобилями Ford. Новые Линкольны с электромоторами станут конкурентами для грядущих электрических Кадиллаков.

Lincoln готовит пять электромобилей к 2026 году
Фото: Motor.ruMotor.ru

Как сообщает Reuters, к 2026 году в линейке Lincoln появится как минимум пять электрических кроссоверов. Новинки заменят модели Corsair, Nautilus, Aviator и Navigator, а кроме того, добавят в гамму марки ещё и абсолютно новый кроссовер. Первыми в продажу должен поступить электрический аналог Lincoln Aviator, который представят в конце 2024 или начале 2025 года. В 2025-2026 годах состоятся премьеры других электрокаров.

Заявлено, что в основу компактных моделей Lincoln ляжет доработанная платформа Ford Mustang Mach E, а самый крупный кроссовер, который появится в 2026 году, будут делать на базе платформы пикапа Ford F-150 Lightning. Выпуск новых электромобилей должны наладить на заводе Ford в канадском Оквилле. Инвестиции в производство составят 30 миллиардов долларов до 2030 года.

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