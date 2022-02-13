Почему воруют номера от автомобилей?

Некоторым автолюбителям к сожалению, приходится сталкиваться с воровством государственных номеров со своих автомобилей. Для их восстановления понадобятся деньги и куча времени.

Про этой причине многим пострадавшим легче пойти на сделку с вымогателями, выплатив им требуемую денежную сумму. Автовладельцы часто идут навстречу ворам, так как полицейские не особо любят заниматься делами, связанными с кражами автомобильных номерных знаков.

Кражами номеров занимаются по разным причинам. Чужие госномера могут выступать в качестве алиби во время совершения преступлений. В этом случае автовладельцу нет смысла ждать, что ему вернут автомобильные номера.

Можно не ожидать возвращения своей собственности, если ею воспользовались коллекционеры. Скорее могут позвонить владельцам «красивых» автомобильных номеров. Такие вымогатели определяются довольно просто. Ими сразу будет оставлена записка, содержащая информацию о денежной сумме за возврат имущества и номерах телефонов, по которым можно вести переговоры.

В некоторых случаях автомобильные номера снимают соседи, которых уже достала сигнализация, постоянно срабатывающая ночью. Такие же действия иногда предпринимают люди, чьи парковочные места занимают без их ведома. Автомобильные номера в редких случаях снимают граждане, которым автомобилист задолжал денег.