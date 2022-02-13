Nissan откажется от атмосферного V8 в пользу турбированного V6

Руководство автомобильного концерна Nissan официально заявило о том, что планирует отказаться от выпуска мотора V8 в пользу турбированного V6.

Такое решение должно позволить выйти на новый уровень развития, сделав транспортные средства более производительными и конкурентоспособными на мировом рынке. Первым новый силовой агрегат получит полноценный внедорожник марки, носящий название Patrol нового поколения.

В результате всех изменений под капотом будет установлен 3,5 литровый турбированный мотор. Он заменит собой 5,6 литровый двигатель мощностью 406 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать автоматическая коробка передач и полный привод. Разогнаться до 100 километров в час можно за 8,9 секунды, а предельно допустимая скорость составит 250 километров в час.

Существует еще несколько причин, которые повлияли на такое решение. К ним можно отнести снижение расхода топлива, которое требуется на каждые 100 километров пути. Еще одной причиной становятся жесткие экологические нормы, которые подталкивают производителя к выпуску более безопасного и качественного внедорожника, остающегося востребованным на мировом рынке.