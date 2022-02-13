На продажу выставили редчайший Porsche 959

На продажу выставлен легендарный спортивный автомобиль Porsche 959. Выпуск этого транспортного средства был лимитированным. Так, с производственного конвейера сошло 337 машин.

Выставленный на продажу Porsche 959 продавец планирует продать за 162 млн рублей. Машина выкрашена в яркий красный цвет, который выделяет авто на дорогах общего пользования как среди других транспортных средств, так и среди спорткаров. Пробег Porsche 959 составляет 1 306 километров.

Из-за сложности конструкции автомобиль считается достаточно востребованным и актуальным, особенно для коллекционеров. Авто в прекрасном состоянии и не требует вложений, поэтому стоит своих средств. Особенностью машины становится возможность менять дорожный просвет, что крайне удобно для полноценного процесса эксплуатации.

В движение спорткар приводит 2,8 литровый 450 сильный двигатель. Максимальная скорость составляет 317 километров в час. Вместе с мотором работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Разогнаться до первой сотни можно за 3,2 секунды.