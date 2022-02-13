Mercedes-Benz снимает с продажи А-Class в США

Компания Mercedes-Benz прислала всем американским дилерам официальный меморандум, в котором указано, что линейка A-Class исчезнет из модельного ряда марки в США в конце 2022 модельного года. В конце прошлого года Мерседес убрал из модельной линейки американского рынка «заряженный» A35, оставив только «гражданские» версии — но, как теперь выяснилось, всего на год. Таким образом, самой доступной в США моделью Mercedes-Benz станет компактный кроссовер GLA.

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на неназванного официального дилера марки из штата Оклахома, таким образом Mercedes-Benz желает сосредоточиться на продвижении более престижных и дорогих моделей. Отмечается, что компания будет отдавать предпочтение моделям, которые «выгодны для дилера и производителя». Продажи А-Class нынешнего поколения стартовали в США в 2019 году — за год было продано более 17 000 экземпляров, но к 2021 году объем продаж упал более чем вдвое и составил чуть более 8100 экземпляров. Возможно, в этом виновата внутренняя конкуренция с седаном CLA, который построен на той же платформе MFA2, но позиционируется выше и стоит дороже.