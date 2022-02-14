Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-3° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Российским водителям раскрыли новые правила получения медсправки

Lenta.ruиещё 5

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с РИА Новости раскрыл новые правила получения медсправки для российских водителей.

В России изменились правила получения медсправки для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, россиянам, которые лишились прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки.

При этом ранее после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист ее получал в общем порядке, то есть не сдавая анализ крови и другие определенные анализы.

«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — отметил Солдунов.

Он также подчеркнул, что для обычных водителей, которые не нарушают грубо правила дорожного движения, ничего принципиально не изменится. Однако если врач врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании, то его могут отправить на сдачу анализов.

«Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы», — пояснил эксперт. Он добавил, что речь идет не только тех, кто был лишен прав, но и тех, кто получает их впервые.

В ноябре прошлого года Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок. Предлагаемый ведомством документ определяет группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители