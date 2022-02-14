В России изменились правила получения медсправки для водителей

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с РИА Новости раскрыл новые правила получения медсправки для российских водителей.

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По словам эксперта, россиянам, которые лишились прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки.

При этом ранее после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист ее получал в общем порядке, то есть не сдавая анализ крови и другие определенные анализы.

«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — отметил Солдунов.

Он также подчеркнул, что для обычных водителей, которые не нарушают грубо правила дорожного движения, ничего принципиально не изменится. Однако если врач врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании, то его могут отправить на сдачу анализов.

«Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы», — пояснил эксперт. Он добавил, что речь идет не только тех, кто был лишен прав, но и тех, кто получает их впервые.