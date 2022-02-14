Рестайлинговый Geely Coolray получит дизайн, как у «Лексуса»

В китайской прессе появились сертификационные изображения обновлённого паркетника Geely Binye (в России он называется Geely Coolray). Официальная премьера модели должна состояться в ближайшее время.

После рестайлинга кроссовер будет выглядеть ещё более агрессивно. Дизайнеры изменили форму фар, задних фонарей и бамперов, а почти всё «лицо» машины теперь занимает огромная решётка — в стиле последних моделей марки Lexus.

Фотографии салона пока не опубликованы. Возможно, оформление интерьера тоже заметно поменяется.

Китайский Geely Binye и сейчас выглядит агрессивнее, чем российский Coolray

Вместе с обновлённым дизайном кроссовер Geely получит и другой двигатель. По предварительной информации, на машину будут ставить новый четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор 1.5 литра и мощностью 181 л. с. Сейчас автомобиль оснащается трёхцилиндровым двигателем того же объёма, развивающим 150 сил (версия для России) или 177 сил (вариант для Китая).