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49 минут назад

Рестайлинг кроссовера Geely Coolray: автомобиль получит дизайн, как у «Лексуса»

Wroom.ru

В китайской прессе появились сертификационные изображения обновлённого паркетника Geely Binye (в России он называется Geely Coolray). Официальная премьера модели должна состояться в ближайшее время.

Рестайлинговый Geely Coolray получит дизайн, как у «Лексуса»
Фото: Wroom.ruWroom.ru

После рестайлинга кроссовер будет выглядеть ещё более агрессивно. Дизайнеры изменили форму фар, задних фонарей и бамперов, а почти всё «лицо» машины теперь занимает огромная решётка — в стиле последних моделей марки Lexus.

Фотографии салона пока не опубликованы. Возможно, оформление интерьера тоже заметно поменяется.

Китайский Geely Binye и сейчас выглядит агрессивнее, чем российский Coolray

Вместе с обновлённым дизайном кроссовер Geely получит и другой двигатель. По предварительной информации, на машину будут ставить новый четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор 1.5 литра и мощностью 181 л. с. Сейчас автомобиль оснащается трёхцилиндровым двигателем того же объёма, развивающим 150 сил (версия для России) или 177 сил (вариант для Китая).

Компания Geely официально представит обновлённый Binye в ближайшее время. Когда версия под именем Coolray появится в России, пока неизвестно. Ближайшей новинкой марки для нашего рынка станет большой кроссовер Geely Monjaro.

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