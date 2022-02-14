Toyota резко сократит объемы производства

Компания Toyota вынуждена будет остановить сборку автомобилей в марте 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов. Простой введут на трех сборочных линиях на двух заводах, которые выпускают Toyota C-HR и Aqua, а также Lexus ES, RX, NX, CT и UX. Это приведет к тому, что объемы выпуска машин в начале весны резко снизятся — по оценкам самого автопроизводителя, за март с конвейера сойдут 950 тысяч машин, что на 100 тысяч меньше изначального производственного плана.

Фото: © Toyota © Toyota

Из официального заявления автопроизводителя следует, что объем производства в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2022 года, резко сократится: вместо запланированных девяти миллионов машин Toyota выпустит всего 8,5 миллиона. Однако ситуация все же развивается оптимистичнее прогнозов. Ожидалось, что в течение февраля в простой уйдут 11 линий на восьми заводах, но в результате сборку приостановили только на семи линиях шести предприятий.

Месяцем ранее стало известно, что Toyota временно закрыла заводы из-за вспышки коронавируса, в результате чего в январе автопроизводитель не выпустил 47 тысяч машин. Это отразилось и на объемах сборки нового Land Cruiser 300, который и без того стал дефицитной моделью практически сразу после дебюта. В Toyota предупреждают, что очередь за внедорожником уже растянулась на четыре года.